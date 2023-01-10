 
مباشر

"خليجي 25".. البحرين تقلب الطاولة على قطر

الرياضة

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uj5g

حول منتخب البحرين حامل اللقب، تخلفه بهدف دون رد أمام نظيره القطري إلى فوز بنتيجة 2-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في "خليجي 25" لكرة القدم.

وتقدم منتخب قطر بهدف حمل توقيع أحمد علاء في الدقيقة 36، وأدرك لاعب الوسط القطري محمد وعد البياتي هدف التعادل للبحرين بهدف عكسي سجله في مرماه في الدقيقة 72، وأحرز عبد الله يوسف هدف فوز البحرين من ركلة جزاء قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب البحرين رصيده إلى ست نقاط لينفرد بصدارة المجموعة، بينما تجميد رصيد قطر عند ثلاث نقاط وبقي في المركز الثاني مناصفة مع الكويت التي تملك ثلاث نقاط أيضا، فيما تتذيل الإمارات ترتيب المجموعة من دون نقاط.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا