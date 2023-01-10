"خليجي 25".. البحرين تقلب الطاولة على قطر

حول منتخب البحرين حامل اللقب، تخلفه بهدف دون رد أمام نظيره القطري إلى فوز بنتيجة 2-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في "خليجي 25" لكرة القدم.

وتقدم منتخب قطر بهدف حمل توقيع أحمد علاء في الدقيقة 36، وأدرك لاعب الوسط القطري محمد وعد البياتي هدف التعادل للبحرين بهدف عكسي سجله في مرماه في الدقيقة 72، وأحرز عبد الله يوسف هدف فوز البحرين من ركلة جزاء قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

⚽️ أحمد علاء الدين يفتتح التسجيل للعنابي في الدقيقة 34#قطر 1#البحرين 0#خليجي_25 🏆 pic.twitter.com/gvu6gdQ0Rt — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 10, 2023

⚽️ منتخب البحرين يعادل النتيجة بهدف عكسي في الدقيقة 72#قطر 1#البحرين 1#خليجي_25 🏆 pic.twitter.com/Cyrs7q7UoD — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 10, 2023

⚽️ عبدالله يوسف يمنح التقدم للبحرين من ركلة جزاء في الدقيقة 87#قطر 1#البحرين 2#خليجي_25 🏆 pic.twitter.com/IcGOZzMr87 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 10, 2023

وبهذه النتيجة، رفع منتخب البحرين رصيده إلى ست نقاط لينفرد بصدارة المجموعة، بينما تجميد رصيد قطر عند ثلاث نقاط وبقي في المركز الثاني مناصفة مع الكويت التي تملك ثلاث نقاط أيضا، فيما تتذيل الإمارات ترتيب المجموعة من دون نقاط.

المصدر: RT