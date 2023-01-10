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جدول مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

الرياضة

جدول مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني
Legion-Media
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تنطلق غدا الأربعاء في السعودية، منافسات السوبر الإسباني وتستمر حتى الأحد المقبل وذلك بمشاركة ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ووصيفه وبرشلونة، و ريال بيتيس، بطل الكأس ووصيفه فالنسيا.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية كجزء من اتفاقية تستمر حتى العام 2029، يتقاضى على إثرها الاتحاد الإسباني لكرة القدم 30 مليون يورو في الموسم.

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ويستضيف ملعب الملك فهد في العاصمة الرياض جميع مباريات كأس السوبر الإسباني لهذا الموسم.

وفيما يلي برنامج مواعيد المباريات بتوقيت غرينيتش:

*نصف النهائي:

- الأربعاء

 ريال مدريد # فالنسيا - الساعة 19:00

- الخميس

ريال بيتيس # برشلونة - الساعة 19:00

 النهائي:

- الأحد

 الفائز من المباراة الأولى # الفائز من المباراة الثانية.

المصدر: RT

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