ريال مدريد يتلقى ضربة مزدوجة قبل خوضه كأس السوبر الإسباني

سيغيب لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني والمدافع النمساوي دافيد ألابا عن صفوف ريال مدريد في منافسات كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الجاري.

وقال النادي الملكي في بيان اليوم الاثنين، إن تشواميني مصاب في العضلة النعلية للساق اليسرى، وألابا بالإصابة ذاتها في الساق اليمنى.

ولم يحدد بطل إسبانيا فترة غيابهما لكن صحيفة "أس" المدريدية أشارت إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع.

وشارك اللاعبان السبت أساسيين في الهزيمة أمام فياريال (1-2) في المرحلة السادسة عشرة من الدوري، واستبدل الفرنسي بعد قرابة ساعة فيما لعب النمساوي المباراة بأكملها.

ولم يستدع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أيا منهما إلى قائمة الريال التي ستتوجه إلى الرياض للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني، مع فالنسيا وصيف كأس إسبانيا، في نصف النهائي الأول للسوبر الإسباني الأربعاء، فيما يواجه ريال بيتيس، بطل الكأس، برشلونة وصيف الدوري الخميس، على أن يقام النهائي الأحد.

ويستضيف ملعب الملك فهد جميع مباريات كأس السوبر الإسباني.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية كجزء من اتفاقية تستمر حتى العام 2029، يتقاضى على إثرها الاتحاد الإسباني لكرة القدم 30 مليون يورو في الموسم.

المصدر: أ ف ب