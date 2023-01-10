"خليجي 25".. الكويت تهزم الإمارات بهدف "قاتل"

حقق منتخب الكويت فوزا صعبا وثمينا على نظيره الإماراتي بهدف دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة "خليجي 25" لكرة القدم.

ويدين المنتخب الكويتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه البديل أحمد عبد الله، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

⚽️ هدف كويتي قاتل

منتخب الكويت يسجل في الوقت بدل الضائع من ضربة حرة مباشرة مخادعة

🇦🇪 #الإمارات 0

🇰🇼 #الكويت 1#خليجي25pic.twitter.com/7BxYs0dWuT — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 10, 2023

ورفع منتخب الكويت رصيده إلى ثلاث نقاط ليتقاسم صدارة المجموعة مع منتخبي قطر والبحرين، فيما يحتل منتخب الإمارات المركز الأخير دون نقاط.

وسيكون بمقدور البحرين وقطر الانفراد بصدارة المجموعة في حال فوز أحدهما في المباراة التي ستجمعهما في وقت لاحق اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية.

المصدر: RT