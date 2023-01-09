آل الشيخ يفجر مفاجأة.. لأول مرة يطرح مزادا على تذكرة وحيدة "فوق الخيال" بمميزات مذهلة (فيديو)

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، طرح تذكرة "فوق الخيال" بمميزات مذهلة، لمباراة الأحلام بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم الهلال والنصر على كأس موسم الرياض.

وستجري المباراة يوم 19 يناير الجاري، على استاد الملك فهد الدولي، الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج، وبلغ الإقبال على التذاكر نحو مليوني طلب.

وكتب تركي آل الشيخ "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "لأول مرة.. طرح مزاد على التذكرة الوحيدة "فوق الخيال" بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جدا.. سيكون لها مميزات منها حضور تتويج كأس موسم الرياض، وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس، ينتهي المزاد يوم 17 يناير الجاري".

ولا أحد يكلمني بأقل من مليون ريال (ريعها كامل لمنصة إحسان الخيرية @EhsanSA".

لأول مرة .. طرح مزاد على التذكرة الوحيدة "فوق الخيال" بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جدا.. سيكون لها مميزات منها حضور تتويج #كأس_موسم_الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس ينتهي يوم ١٧ المزاد



ولا احد يكلمني بأقل من مليون ريال (ريعها كامل لمنصة احسان الخيرية @EhsanSA — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 8, 2023

وكان تركي آل الشيخ قد أبدى اندهاشه من الإقبال التاريخي الواسع على تذاكر المباراة في "تغريدة" نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": "مليون ونصف المليون طلب لتذاكر المباراة!!!".

شرح لتذكرة فوق الخيال، من اللي بيكسبها؟…وينتهي المزاد يوم ١٧ يناير الساعة ١١:٣٠م بتوقيت السعودية. pic.twitter.com/XUzN2YZMei — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 8, 2023

وكشف في تصريحات لـ"الشرق": "أغلقنا نظام بيع التذاكر بعد وصول أكثر من مليوني طلب لشراء تذاكر مباراة نجوم الهلال والنصر ضد نجوم باريس سان جيرمان".

تركي آل الشيخ لـ"الشرق": أغلقنا نظام بيع التذاكر بعد وصول أكثر من مليوني طلب لشراء تذاكر مباراة نجوم الهلال والنصر ضد نجوم باريس سان جيرمان@Turki_alalshikh#الشرق_رياضة#الشرق_للأخبارpic.twitter.com/2bp9a385A1 — الشرق رياضة (@AsharqSports) January 8, 2023

المصدر: "twitter/turki_alalshikh"