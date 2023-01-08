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رغد صدام حسين تعلق بجملة لوالدها على بطولة "خليجي 25" بالبصرة وتوجه رسالة للعراقيين

الرياضة

رغد صدام حسين تعلق بجملة لوالدها على بطولة
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علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على حفل افتتاح "كأس الخليج العربي 25" لكرة القدم، الذي أقيم مساء الجمعة في استاد المدينة الرياضية في البصرة العراقية.

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت رغد مقطع فيديو من حفل الافتتاح معلقة عليه بالقول: "أيها العراقيون الكرماء لا تجعلوا خيمتهم المهترئة "خيمة المحتل" تغير صفاتكم وعاداتكم..يا أهل البصرة الأبطال عفية وعفيتين على كل شيء جميل قدمتموه لاخوتكم العرب، رغم الظروف الاستثنائية الصعبة، ابقوا كما أنتم ولا تجعلوا ضغوط الحياة تغيركم إلا للأحسن".

وكانت رغد قد أوضحت في تغريدة سابقة أن جملة "عفية وعفيتين" كان يقولها لهم والدها الرئيس الراحل.

المصدر: RT

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