رغد صدام حسين تعلق بجملة لوالدها على بطولة "خليجي 25" بالبصرة وتوجه رسالة للعراقيين

علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على حفل افتتاح "كأس الخليج العربي 25" لكرة القدم، الذي أقيم مساء الجمعة في استاد المدينة الرياضية في البصرة العراقية.

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت رغد مقطع فيديو من حفل الافتتاح معلقة عليه بالقول: "أيها العراقيون الكرماء لا تجعلوا خيمتهم المهترئة "خيمة المحتل" تغير صفاتكم وعاداتكم..يا أهل البصرة الأبطال عفية وعفيتين على كل شيء جميل قدمتموه لاخوتكم العرب، رغم الظروف الاستثنائية الصعبة، ابقوا كما أنتم ولا تجعلوا ضغوط الحياة تغيركم إلا للأحسن".

ايها العراقيون الكرماء لا تجعلوا خيمتهم المهترئة "خيمة المحتل" تُغير صفاتكم وعاداتكم.

يا أهل #البصرة الأبطال عفية وعفيتين على كل شيء جميل قدمتموه لاخوتكم العرب، رغم الظروف الاستثنائية الصعبة، ابقوا كما أنتم ولا تجعلوا ضغوط الحياة تغيركم إلا للأحسن.#خليجي_25_بصراويpic.twitter.com/HC1jxtZ1GO — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) January 7, 2023

وكانت رغد قد أوضحت في تغريدة سابقة أن جملة "عفية وعفيتين" كان يقولها لهم والدها الرئيس الراحل.

المصدر: RT