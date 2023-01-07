باريس سان جيرمان يعلن وفاة لاعبه السابق مبامي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفاة لاعبه الكاميروني السابق موديست مبامي، مساء يوم السبت، عن عمر يناهز 40 عاما.

وقال باريس سان جيرمان في بيان له: "موديست مبامي توفي عن 40 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية، باريس سان جيرمان يقدم تعازيه إلى عائلته ومحبيه".

تلقى @PSG_arab ببالغ الحزن نبأ وفاة لاعبنا السابق موديست مبامي اليوم.



النادي يتقدم بأحر التعازي لأسرته وأحبابه. 💙❤️ pic.twitter.com/TZ1H8yJBtK — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 7, 2023

دافع موديست مبامي عن ألوان عدة أندية فرنسية منها باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا، ونال لقب كأس فرنسا في 2004 و2006 مع الفريق الباريسي.

كما خاض اللاعب الكاميروني تجربة في عدة دوريات مثل الإسباني والصيني والسعودي قبل اعتزاله في 2016 بعد فترة قصيرة مع نادي لوهافر الفرنسي.

وأحرز موديست مبامي 3 أهداف خلال 37 مباراة مع منتخب الكاميرون، كما كان ضمن الفريق الذي نال ذهبية أولمبياد سيدني 2000.

المصدر: وكالات