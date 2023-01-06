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السعودية.. ظهور لافت لرونالدو في مطعم لبناني شهير (فيديو)

الرياضة

السعودية.. ظهور لافت لرونالدو في مطعم لبناني شهير (فيديو)
رونالدو في موسم الرياض
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شارك نجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، أمس الخميس في فعالية ليالي الدرعية المقامة ضمن موسم الرياض.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة وصول "الدون" إلى الدرعية، حيث كان وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي في استقباله.

كما يظهر في فيديو آخر وهو على طاولة العشاء برفقة الوزير السعودي، في مطعم لبناني شهير.

وانضم رونالدو لنادي النصر السعودي لموسمين، وتم تقديمه للجمهور رسميا يوم الثلاثاء الماضي في ملعب "مرسول بارك" خلال حفل مبهر وسط أجواء حماسية.

المصدر: RT

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