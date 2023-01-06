السعودية.. ظهور لافت لرونالدو في مطعم لبناني شهير (فيديو)

شارك نجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، أمس الخميس في فعالية ليالي الدرعية المقامة ضمن موسم الرياض.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة وصول "الدون" إلى الدرعية، حيث كان وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي في استقباله.

كما يظهر في فيديو آخر وهو على طاولة العشاء برفقة الوزير السعودي، في مطعم لبناني شهير.

وانضم رونالدو لنادي النصر السعودي لموسمين، وتم تقديمه للجمهور رسميا يوم الثلاثاء الماضي في ملعب "مرسول بارك" خلال حفل مبهر وسط أجواء حماسية.

فيديو | البرتغالي كريسيتانو رونالدو يصل #ليالي_الدرعية ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي في استقباله#الإخبارية_رياضةpic.twitter.com/QXOa4qvm4o — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) January 4, 2023

فيديو | وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في #ليالي_الدرعية#الإخبارية_رياضةpic.twitter.com/xASK1YFkrf — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) January 4, 2023

المصدر: RT