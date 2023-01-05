ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.. ما مركز صلاح؟

أسدل الستار على مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء يوم الخميس، بفوز مانشستر سيتي على ضيفه تشيلسي (1-0) على ملعب "سامفورد بريدج" بالعاصمة لندن.

وشهدت منافسات هذه الجولة تعادلا بطعم الهزيمة لفريقي أرسنال متصدر جدول ترتيب "البريمير ليغ"، وضيفه المتألق نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث، من دون أهداف مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "الإمارات".

بينما حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا عريضا خارج أرضه على مضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة، أحرز النجم الإنجليزي هاري كين هدفين "للسبيرز" ليعزز موقعه في مركز الوصافة في جدول ترتيب أفضل هدافي "البريمير ليغ" برصيد 15 هدفا.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء مباريات الجولة الـ19 "للبريمير ليغ":

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 21 هدفا

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2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 15 هدفا

3- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 12 أهداف

4- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 11 هدفا

5- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 10 أهداف

6- الباراغوياني ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) – 9 أهداف

7- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 7 أهداف

7- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

7- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 7 أهداف

7- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 7 أهداف

7- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 7 أهداف

7- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 7 أهداف

7- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 7 أهداف

7- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 7 أهداف

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15- الإنجليزي هارفي بارنيس (ليستر سيتي) – 6 أهداف

15- الألماني باسكال غروس (برايتون) – 6 أهداف

15- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 6 أهداف

15- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 6 أهداف

15- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

15- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 6 أهداف

21- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 5 أهداف

21- الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – 5 أهداف

21- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 5 أهداف

24- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 4 أهداف

24- النيجيري تايوو أونيى (نوتينغهام فورست) – 4 أهداف

24- الأوروغوياني رودريغو بينتانكور (توتنهام) – 4 أهداف

24- الدنماركي فيليب بيلينغ (بورنموث) – 4 أهداف

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24- البرتغالي دانييل بودينسي (وولفرهامبتون) – 4 أهداف

24- البرتغالي روبين نيفيز (وولفرهامبتون) – 4 أهداف

24- البلجيكي بوبي ريد (فولهام) – 4 أهداف

24- الألماني كاي هافيرتز (تشيلسي) – 4 أهداف

24- الدنماركي بيير-إميل هوبيرغ (توتنهام هوتسبير) – 4 أهداف

24- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) – 4 أهداف

24- الويلزي كيفر مور (بورنموث) – 4 أهداف

24- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 4 أهداف

24- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشيلسي) – 4 أهداف

24- الهولندي كريسينسيو سامرفيل (ليدز يونايتد) – 4 أهداف

24- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – 4 أهداف

المصدر: "premierleague"