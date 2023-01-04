نيوكاسل يوقف قطار انتصارات أرسنال

فرض نادي نيوكاسل يونايتد التعادل السلبي على أرسنال في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وعجز فريق "المدفعجية" عن هز شباك الإنجليزي نيك بوب حارس مرمى نيوكاسل على مدار شوطي اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

وسقط فريق أرسنال في فخ التعادل بعد 5 انتصارات متتالية، ليكتفي بنقطة وحيدة رفع بها رصيده إلى 44 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 8 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي يحل ضيفا على تشيلسي غدا الخميس، في ختام مباريات الجولة 19 "للبريميرليغ".

في المقابل، تعادل نادي نيوكاسل يونايتد للمرة الثانية على التوالي، بعد 6 انتصارات متتالية، ورفع رصيده إلى 35 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث على سلم الترتيب متجاوزا بفارق الأهداف فريق مانشستر يونايتد، الذي لعب مباراة أقل.

المصدر: RT