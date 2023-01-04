نابولي يتعرض للهزيمة الأولى في الموسم الحالي "للكالتشيو"

ألحق فريق إنتر ميلان الهزيمة الأولى بضيفه نابولي في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء في الجولة 16 "للكالتشيو".

ويدين إنتر ميلان "النيراتزوري" بالفضل في انتصاره لمهاجمه البوسني إدين دجيكو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 56 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو.

وتعرض فريق نابولي للهزيمة الأولى في الموسم الحالي، بعد 10 انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عن 41 نقطة، في الصدارة.

وأصبح نابولي آخر فريق يتعرض للهزيمة من بين جميع أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا).

في المقابل، حقق نادي إنتر ميلان انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 33 نقطة، وانفرد بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: RT