يوفنتوس ينجو من كمين كريمونيزي "المغمور" بهدف قاتل

خرج فريق ميلان من عنق الزجاجة أمام مضيفه "المغمور" كريمونيزي بفوزه عليه بهدف يتيم في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار "البيانكونيري" لمهاجمه البولندي أركاديوش ميليك الذي أحرز هدف الفوز اليتيم له في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وواصل فريق يوفنتوس سلسلة انتصاراته بتحقيقه انتصاره السابع على التوالي، ورفع رصيده إلى 34 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب "الكالتشيو" متأخرا بفارق نقطتين فن صاحب مركز الوصافة ميلان.

في المقابل، تعرض نادي كريمونيزي للهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 7 نقاط، ويشغل المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT