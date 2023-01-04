ميلان ينجز مهمته في ساليرنو

خرج فريق ميلان بفوز ثمين من ملعب مضيفه ساليرنيتانا (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، وذلك في افتتاح منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثنائية فريق ميلان "الروسونيري" كل من المهاجم البرتغالي رفائيل لياو، ولاعب خط الوسط الإيطالي ساندرو تونالي في الدقيقتين (10، 15) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم فيدريكو بونازولي هدف أصحاب الأرض الوحيد، عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أريكي" بمدينة ساليرنو.

وحقق نادي ميلان، بذلك، انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 36 نقطة، معززا موقعه في مركز الوصافة "الكالتشيو" متأخرا بفارق 5 نقاط خلف المتصدر نابولي، الذي يحل ضيفا على إنتر ميلان في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.

في المقابل، مني نادي ساليرنيتانا بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 17 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتيجة بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT