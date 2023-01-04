ما سر غياب مبابي وأشرف حكيمي عن استقبال ميسي؟

غاب لاعبا فريق باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، والمغربي أشرف حكيمي عن استقبال زميلهما الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب عودة الأخير إلى تدريبات الفريق الباريسي.

وحصل ميسي على إجازة لمدة أسبوعين عقب فوزه بكأس العالم 2022، مع منتخب الأرجنتين، وعاد اليوم الأربعاء، إلى مران ناديه باريس سان جيرمان، للمرة الأولى عقب مونديال قطر.

وحرص لاعبو باريس سان جيرمان، في غياب مبابي وحكيمي، على تكريم ميسي، في أول مران له عقب انتهاء كأس العالم، عبر ممر شرفي على أرض الملعب، كما حصل "البرغوث" على درع تكريمي وسط تصفيق جميع الحضور.

ويعود غياب مبابي وأشرف حكيمي عن تكريم ميسي إلى حصولهما على إجازة سلبية من المدرب كريستوف جالتييه، وسفرهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلقى ميسي استقبالا فاترا من الجمهور الباريسي، حيث لم يكن هناك أي مشجع في انتظاره خلال فيديو وصوله إلى مركز التدريبات، الذي نشره الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان.

وشهدت كأس العالم 2022 منافسة قوية بين ميسي ومبابي على جائزة الهداف وأفضل لاعب في البطولة، بالإضافة إلى محاولة قيادة الأرجنتين وفرنسا لنيل لقب المونديال.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني فاز بلقب بطل مونديال "قطر 2022" على حساب نظيره الفرنسي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد 18 ديسمبر الماضي، على استاد "لوسيل".

وحصل ليونيل ميسي على لقب أفضل لاعب في مونديال قطر، بينما توج كليان مبابي بلقب هداف البطولة.

في حين احتل ساهم أشرف حكيمي في احتلال منتخب المغرب المركز الرابع في كأس العالم 2002، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية والإفريقية.

المصدر: وسائل إعلام