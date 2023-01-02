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الأهلي يقتنص الصدارة من الزمالك (فيديو)

الرياضة

الأهلي يقتنص الصدارة من الزمالك (فيديو)
twitter/AlAhly
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تصدر نادي الأهلي قائمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه بيراميدز بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الحادية عشرة للدوري.

وأحرز الأهلاوي عمرو السولية هدفين متتاليين للمارد الأحمر في الدقيقتين (19 و69)، بينما جاء الهدف الثالث بـ"نيران صديقة" سجله أحمد سامي مدافع بيراميدز خطأ في مرماه عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد القاهرة الدولي.

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ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفو إلى 27 نقطة، منتزعا صدارة الترتيب من الزمالك بفارق ثلاث نقاط.

بينما توقف رصيد نادي بيراميدز عند 20 نقطة، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب، حتى الآن.

المصدر: RT 

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