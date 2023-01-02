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الزمالك يتعرض للهزيمة الأولى في الدوري (فيديو)

الرياضة

الزمالك يتعرض للهزيمة الأولى في الدوري (فيديو)
twitter/ZSCOfficial
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مني نادي الزمالك بالهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم على يد مضيفه أسوان (1-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الحادية عشرة للدوري.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الزملكاوي محمد عبد الغني خطأ في مرماه بحلول الدقيقة الرابعة من البداية، ومن ثم ضاعف المهاجم الأنغولي ديلسون كاموني النتيجة في نهائية الشوط الأول.

بينما سجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك الزمالك الوحيد عند الدقيقة 56 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب أسوان.

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وتجمد رصيد نادي الزمالك عند 24 نقطة، في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي قبل مباراته أمام ضيفه بيراميدز مساء اليوم الاثنين أيضا.

بينما رفع أسوان رصيده إلى 15 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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