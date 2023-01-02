ليفربول في ضيافة برينتفورد "العنيد" اليوم.. الموعد والتشكيلة

يحل فريق ليفربول ضيفا على فريق برينتفورد مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة (17:30) بتوقيت غرينيتش، في المباراة الافتتاحية للجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الدنماركي توماس فرانك (49 عاما)، المدير الفني لنادي برينتفورد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

بينما اختار الألماني يورغن كلوب (55 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" لمواجهة برينتفورد:

إليكم تشكيل الريدز في أولى مواجهات العام الجديد 📋👊 #برينتفورد_ليفربولpic.twitter.com/3VTEPqAvCP — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 2, 2023

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المصدر: RT