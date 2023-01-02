ليفربول في ضيافة برينتفورد "العنيد" اليوم.. الموعد والتشكيلة
twitter/LFC_Arabic
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يحل فريق ليفربول ضيفا على فريق برينتفورد مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة (17:30) بتوقيت غرينيتش، في المباراة الافتتاحية للجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيبدأ الدنماركي توماس فرانك (49 عاما)، المدير الفني لنادي برينتفورد، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":
🐝 Your first Bees line-up of 2023#BrentfordFC | #BRELIV | @bluejeansnet— Brentford FC (@BrentfordFC) January 2, 2023
بينما اختار الألماني يورغن كلوب (55 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" لمواجهة برينتفورد:
إليكم تشكيل الريدز في أولى مواجهات العام الجديد 📋👊 #برينتفورد_ليفربولpic.twitter.com/3VTEPqAvCP— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 2, 2023
المصدر: RT