هدف صلاح المثير للجدل والفرص الضائعة.. برينتفورد ينشر شريط مباراته "المجنونة" أمام ليفربول

أعاد نادي برينتفورد إلى الأذهان المباراة المثيرة التي جمعته مع ضيفه ليفربول يوم السبت 25 سبتمبر 2021، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهتهما اليوم.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3) في سيناريو مثير، حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله إيثان بينوك في الدقيقة 27، ورد المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا بهدف التعادل عند الدقيقة 31، ومن ثم وضع النجم المصري محمد صلاح بهدف سجله في الدقيقة 54، أثار الجدل بداعي التسلل وتم احتسابه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR".

وأدرك الألماني فيتالي جانيلت التعادل في الدقيقة 63، وبعد أربع دقائق فقط وضع الإنجليزي كورتيس جونز "الريدز" في المقدمة مرة أخرى، ليأتي الفرنسي يواني ويسا ويسجل هدف التعادل لبرينتفورد بحلول الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

Re-live all the drama from last season's game ... and there was a lot of it 🤯 #BrentfordFC | #BRELIVpic.twitter.com/0Bsir861Wl — Brentford FC (@BrentfordFC) January 2, 2023

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وحرم السويدي بونتوس يانسون مدافع برينتفورد محمد صلاح من تسجيل هدف جميل بعد مجهود فردي رائع، حيث شتت الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى، في الشوط الأول.

وكاد الفرعون المصري أن يسجل هدفا رائعا في الشوط الثاني، لكن كرته اعتلت العارضة بقليل.

المصدر: RT