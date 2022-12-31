السعودية.. نفاد قمصان رونالدو من متجر "النصر" خلال ساعة

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن جماهير نادي النصر اقتنت كافة الكميات المتاحة من قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثا لكتيبة "العالمي".

وعرض النصر القميص الذي حمل الرقم 7 للبيع على متجر النادي، ونفدت الكمية بعد ساعة فقط من توفرها، بحسب مصادر خاصة لـ"عكاظ".

وكانت قمصان رونالدو الجديدة بالشعار الأصفر والأزرق قد وصلت إلى متجر النادي عصر السبت، بكميات تصل إلى 500 قميص مطبوع عليها اسم ورقم اللاعب، وبيعت بسعر 459 ريالا (قرابة 115 يورو).

وأكد مصدر نصراوي لـ"عكاظ" أن حجم الطلب على القميص هائل لكنهم يعيشون في متجر النصر حالة من الاستعداد والعمل طيلة الوقت لتجهيز وتوفير كميات كبيرة من قمصان كريستيانو رونالدو التي تلقى طلبا من أنحاء العالم.

وأفادت "عكاظ" بأن إدارة نادي النصر تستعد لتوفير وعرض قميص رونالدو للبيع على الإنترنت عبر المنصة المعتمدة.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية