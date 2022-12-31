حساب النصر السعودي يسجل أرقاما خيالية بعد تعاقد الفريق مع رونالدو (صورة)

جاء تأثير كريستيانو رونالدو فوريا على فريقه الجديد النصر السعودي، وذلك حتى قبل توجه النجم البرتغالي للسعودية للالتحاق بتدريبات الفريق.

وخلال أول 24 ساعة تقريبا من إعلان صفقة انتقال رونالدو للنصر بشكل رسمي، ازداد عدد المتابعين للنادي السعودي في تطبيق "إنستغرام" بشكل كبير جدا.

حساب نادي النصر السعودي قبل و بعد انضمام كريستيانو رونالدو 🔥🔥🔥🔥📸 pic.twitter.com/ETnlFj5Euv — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) December 31, 2022

وقبل إعلان إتمام صفقة رونالدو، أمس الجمعة، كان النصر يملك 884 ألف متابع في حسابه على تطبيق "إنستغرام"، وبعد 24 ساعة من إعلان الصفقة، تضاعف عدد متابعيه أربع مرات تقريبا ليصلوا إلى 3.7 ملايين والرقم مرشح للارتفاع.

حساب نادي #النصر السعودي على انستجرام يصل إلى 3 مليون و500 ألف متابع بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو 👌🔥🔥



الجدير بالذكر أن حساب النصر قبل التعاقد مع رونالدو كان عدد متابعيه 800 ألف متابع على pic.twitter.com/9b2T7uSThf — ون تو | One Two (@OneTwoPlat) December 31, 2022

وبشكل عام، ازداد عدد المتابعين لنادي النصر خلال الساعات الماضية في جميع منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المنتظر أن يصل رونالدو غدا الأحد إلى السعودية للالتحاق بتدريبات فريقه الجديد.

المصدر: مواقع التواصل