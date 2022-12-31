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حساب النصر السعودي يسجل أرقاما خيالية بعد تعاقد الفريق مع رونالدو (صورة)

الرياضة

حساب النصر السعودي يسجل أرقاما خيالية بعد تعاقد الفريق مع رونالدو (صورة)
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جاء تأثير كريستيانو رونالدو فوريا على فريقه الجديد النصر السعودي، وذلك حتى قبل توجه النجم البرتغالي للسعودية للالتحاق بتدريبات الفريق.

وخلال أول 24 ساعة تقريبا من إعلان صفقة انتقال رونالدو للنصر بشكل رسمي، ازداد عدد المتابعين للنادي السعودي في تطبيق "إنستغرام" بشكل كبير جدا.

وقبل إعلان إتمام صفقة رونالدو، أمس الجمعة، كان النصر يملك 884 ألف متابع في حسابه على تطبيق "إنستغرام"، وبعد 24 ساعة من إعلان الصفقة، تضاعف عدد متابعيه أربع مرات تقريبا ليصلوا إلى 3.7 ملايين والرقم مرشح للارتفاع.

وبشكل عام، ازداد عدد المتابعين لنادي النصر خلال الساعات الماضية في جميع منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المنتظر أن يصل رونالدو غدا الأحد إلى السعودية للالتحاق بتدريبات فريقه الجديد.

المصدر: مواقع التواصل

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