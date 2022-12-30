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راتب ضخم.. رومانو يكشف التفاصيل المالية لعقد رونالدو مع النصر السعودي

الرياضة

راتب ضخم.. رومانو يكشف التفاصيل المالية لعقد رونالدو مع النصر السعودي
Legion-Media
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أفاد الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، بأن نادي النصر السعودي لكرة القدم يعمل الآن على إنهاء صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضاف الخبير الإيطالي في تدوينة على حسابه في موقع "تويتر": "النصر قريب من إغلاق صفقة رونالدو، الاجتماع (بين ممثلي رونالدو والنصر السعودي) مستمر من أجل التحقق من الوثائق والمستندات".

وعن التفاصيل المالية لعقد رونالدو مع النصر، أوضح رومانو: "سيمتد عقد رونالدو مع النصر حتى يونيو 2025، راتبه يقترب من 200 مليون يورو في السنة (يشمل الصفقات التجارية)".

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يذكر أن رونالدو البالغ عمره 37 عاما، أصبح لاعبا حرا عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، ويمكنه التعاقد مع أي ناد يريده دون الرجوع لأي طرف آخر. 

المصدر: فابريزيو رومانو

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