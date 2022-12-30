راتب ضخم.. رومانو يكشف التفاصيل المالية لعقد رونالدو مع النصر السعودي

أفاد الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، بأن نادي النصر السعودي لكرة القدم يعمل الآن على إنهاء صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضاف الخبير الإيطالي في تدوينة على حسابه في موقع "تويتر": "النصر قريب من إغلاق صفقة رونالدو، الاجتماع (بين ممثلي رونالدو والنصر السعودي) مستمر من أجل التحقق من الوثائق والمستندات".

🚨 Al Nassr are closing on deal to sign Cristiano Ronaldo! Meeting ongoing in order to check all the contract and get documents sorted. 🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo



Contract to be valid until June 2025, as expected — salary close to €200m per year, with commercial deals included. pic.twitter.com/7eIgsJrv7R — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022

وعن التفاصيل المالية لعقد رونالدو مع النصر، أوضح رومانو: "سيمتد عقد رونالدو مع النصر حتى يونيو 2025، راتبه يقترب من 200 مليون يورو في السنة (يشمل الصفقات التجارية)".

إقرأ المزيد

يذكر أن رونالدو البالغ عمره 37 عاما، أصبح لاعبا حرا عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، ويمكنه التعاقد مع أي ناد يريده دون الرجوع لأي طرف آخر.

المصدر: فابريزيو رومانو