الرياضية السعودية: كريستيانو رونالدو يوقع لنادي النصر السعودي رسميا

أعلنت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن نادي النصر السعودي نجح في الحصول على توقيع كريستيانو رونالدو، لينضم إلى صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت الصحيفة على حسابها في موقع "تويتر"، إن النصر وقع رسميا مع رونالدو عقدا سيدافع بموجبه النجم البرتغالي عن قميص الفريق السعودي لمدة موسمين ونصف الموسم.

#عاجل | #النصر يوقع رسميا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف. — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) December 30, 2022

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة، لكن تقارير أكدت في وقت سابق أن رونالدو سيحصل على 175 مليون يورو في الموسم الواحد.

يذكر أن رونالدو البالغ عمره 37 عاما، أصبح لاعبا حرا عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، ويمكنه التعاقد مع أي ناد يريده دون الرجوع لأي طرف آخر.

المصدر: صحيفة الرياضية السعودية