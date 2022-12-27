مدرب ليفربول يكيل المديح لصلاح بعد تألقه في لقاء أستون فيلا

أغدق مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بالمديح لنجم فريقه محمد صلاح، الذي أصبح سابع أفضل هداف في تاريخ ليفربول، بعدما هز شباك أستون فيلا، أمس الاثنين، في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح صلاح باب التسجيل لنادي ليفربول أمام أستون فيلا في الدقيقة الخامسة، بعدما تلقيه كرة على طبق من ذهب من زميله الاسكتلندي أندرو روبرتسون، ليتابعها بلمسة واحدة في الشباك.

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وساهم صلاح بهذا الهدف في فوز فريقه بنتيجة 3-1.

وهذا الهدف هو رقم 172 للنجم المصري بقميص ليفربول، وهو نفس عدد أهداف نجم ليفربول السابق، الاسكتلندي كيني دالغليش، الذي سجل هذا العدد خلال مسيرته الطويلة مع الفريق في الثمانينيات، ويحتل المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين لـ"الريدز".

وقال كلوب عقب مباراة أستون فيلا ممتدحا صلاح بعد ارتقائه للمركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول: "إنه رقم هام وشديد الخصوصية بالنسبة له، إنها لحظة هامة له، أن تتساوى مع شخص بقيمة السير كيني دالغليش وتوضع معه في جملة واحدة، فإنك تبلي البلاء الحسن بكل تأكيد".

وسجل صلاح سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه مازال بعيدا جدا عن متصدر قائمة الهدافين، نجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند صاحب الـ18 هدفا.

المصدر: goal.com