مدرب باريس سان جيرمان يكشف موعد عودة ميسي للتدريبات

أعلن مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده قبل عشرة أيام، سيعود إلى تمارين فريقه في "2 أو 3 يناير".

وسيعود النجم الأرجنتيني، الذي اختير أفضل لاعب في مونديال "قطر 2022" بعد أن سجل هدفين في النهائي أمام فرنسا، إلى باريس في الأول من الشهر المقبل بعد أن نال فترة من الراحة إثر انتهاء منافسات كأس العالم.

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ولن يكون ميسي موجودا على الأرجح مع فريق العاصمة الفرنسية حتى المرحلة الـ18 من الدوري الفرنسي عندما يستقبل أنجيه.

ويحتل سان جيرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن لنس الثاني.

ويأمل سان جيرمان أن يبني على تألق نجمَيه ميسي وكيليان مبابي في كأس العالم، بعد وصول اللاعبَين إلى النهائي، من أجل السعي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا بعد طول انتظار، حيث سيكون على موعد مع مواجهة نارية أمام بايرن ميونخ الألماني في الدور ثمن النهائي في 14 فبراير المقبل.

المصدر: أ ف ب