مؤشر جديد على اعتزال بنزيما في ريال مدريد

كشفت شبكة "Relevo" الإسبانية أن الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، اتخذ خطوة جديدة تعزز من رغبته في البقاء بالفريق حتى الاعتزال.

وأوضحت شبكة "ريليفو" أن بنزيما اشترى عقارا جديدا داخل حدود العاصمة الإسبانية، وذلك بعد 14 عاما قضاها في مسكنه بمدينة سان سباستيان بإقليم الباسك.

وأضافت أنه بهذه الخطوة سيكون كريم البالغ 35 عاما قادرا على التمتع بحقوق سكان العاصمة الإسبانية بما في ذلك التصويت في انتخابات بلدية مدريد واستخدام الخدمات العامة.

🚨🎖️| Benzema wants to retire at Real Madrid. @relevopic.twitter.com/O9AJEEvgn0 — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 26, 2022

وختمت الشبكة تقريرها بأن هذه الخطوة تعد علامة أخرى أن كريم بنزيما سيعتزل بقميص ريال مدريد، وسيواصل العيش في العاصمة الإسبانية بعد انتهاء مسيرته الاحترافية.

ويلعب كريم بنزيما بقميص ريال مدريد منذ صيف 2009 عندما انضم من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي، علما بأنه اعتزل اللعب دوليا بقميص منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2022 في قطر.

وتوج المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، بلقب مونديال 2022، بعد الفوز على فرنسا (4-2) بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي، و3-3 في الوقت الإضافي.

المصدر:"وكالات"