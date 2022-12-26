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غوارديولا ينتقد لاعبا بسبب "وزنه الزائد"

الرياضة

غوارديولا ينتقد لاعبا بسبب
AP
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أثار لاعب خط وسط إنجلترا، كالفين فيليبس، من كأس العالم "قطر 2022" إحباط بيب غوارديولا، مدربه في مانشستر سيتي، بسبب "زيادة الوزن وحالة غير مناسبة للعب".

ولعب فيليبس لمدة 40 دقيقة فقط كبديل في النهائيات، فيما لم يلعب مع سيتي منذ انتقاله من ليدز يونايتد في نهاية الموسم، بسبب إصابة في الكتف.

وسيغيب فيليبس عن سيتي، صاحب المركز الثاني، الذي يعود إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز، يوم الأربعاء، مرة أخرى مما يثير إحباط مدربه.

وقال غوارديولا: "لم يصب، لقد عاد بوزنه الزائد، لا أعرف لماذا، هو لم يصل إلى حالة تسمح له بالقيام بجلسات تدريبية واللعب"، وفقا لشبكة CNN.

وأضاف: "لهذا السبب لا يمكنه اللعب. لكن عندما يكون جاهزا سيلعب، لأننا بحاجة إليه، نحن بحاجة إليه كثيرا".

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لرؤية فيليبس يعود في مثل هذه الحالة، قال غوارديولا "إنها محادثة خاصة مع كالفين".

ورفض ممثلو الاتحاد الإنجليزي وفيليبس، و آي سي إم ستيلر سبورتس، التعليق على تصريحات غوارديولا.

ويتطلع سيتي للفوز بلقب الدوري الخامس في المواسم الستة الأخيرة، ويستأنف الموسم متخلفا عن أرسنال بأربع نقاط.

وعاد الفريق إلى طريق الانتصارات بعد توقف بسبب كأس العالم، بفوز مثير 3-2 على ليفربول في كأس الرابطة يوم الخميس.

المصدر:"وكالات"

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