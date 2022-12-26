غوارديولا ينتقد لاعبا بسبب "وزنه الزائد"

أثار لاعب خط وسط إنجلترا، كالفين فيليبس، من كأس العالم "قطر 2022" إحباط بيب غوارديولا، مدربه في مانشستر سيتي، بسبب "زيادة الوزن وحالة غير مناسبة للعب".

ولعب فيليبس لمدة 40 دقيقة فقط كبديل في النهائيات، فيما لم يلعب مع سيتي منذ انتقاله من ليدز يونايتد في نهاية الموسم، بسبب إصابة في الكتف.

وسيغيب فيليبس عن سيتي، صاحب المركز الثاني، الذي يعود إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز، يوم الأربعاء، مرة أخرى مما يثير إحباط مدربه.

Pep Guardiola mengesahkan bahawa Kalvin Phillips kembali dari Piala Dunia Qatar dalam keadaan terlebih berat 😂.



Makanan arab sedap sangat ke 🤭



Di Etihad hanya untuk panaskan bangku simpanan, itupun Southgate masih panggil 😀 pic.twitter.com/mFfzM6jlry — Long Zon Bola (@longzonbola) December 26, 2022

وقال غوارديولا: "لم يصب، لقد عاد بوزنه الزائد، لا أعرف لماذا، هو لم يصل إلى حالة تسمح له بالقيام بجلسات تدريبية واللعب"، وفقا لشبكة CNN.

وأضاف: "لهذا السبب لا يمكنه اللعب. لكن عندما يكون جاهزا سيلعب، لأننا بحاجة إليه، نحن بحاجة إليه كثيرا".

Pep Guardiola claims England midfielder Kalvin Phillips returned from the World Cup "overweight" and "not in the right condition to train". — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 24, 2022

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لرؤية فيليبس يعود في مثل هذه الحالة، قال غوارديولا "إنها محادثة خاصة مع كالفين".

ورفض ممثلو الاتحاد الإنجليزي وفيليبس، و آي سي إم ستيلر سبورتس، التعليق على تصريحات غوارديولا.

ويتطلع سيتي للفوز بلقب الدوري الخامس في المواسم الستة الأخيرة، ويستأنف الموسم متخلفا عن أرسنال بأربع نقاط.

وعاد الفريق إلى طريق الانتصارات بعد توقف بسبب كأس العالم، بفوز مثير 3-2 على ليفربول في كأس الرابطة يوم الخميس.

المصدر:"وكالات"