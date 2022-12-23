ابن قديروف يهزم المقاتل إسلام أكبروف (فيديو)

استهل نجل رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، علي قديروف، مشواره الاحترافي في بطولة "ACA 150" للفنون القتالية المختلطة "MMA" بالفوز على منافسه إسلام أكبروف.

وتمكن علي قديروف من الفوز على إسلام أكبروف، بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى للنزال الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في العاصمة موسكو.

وحقق قديروف، المقاتل البالغ من العمر 16 عاما، أول انتصار له في بداية مسيرته الاحترافية ضمن بطولة "ACA" للفنون القتالية المختلطة "MMA"

بينما بدأ إسلام أكبروف، البالغ من العمر 17 عاما، مشواره في البطولة بالهزيمة.

المصدر: "russian.rt.com"