مخالفة لقوانين الفيفا ومضايقة لميسي.. الشيف التركي نصرت يثير جدلا برفع كأس العالم (فيديو)

أثار الشيف التركي نصرت، جدلا بعد نزوله إلى أرضية ملعب لوسيل أثناء تتويج منتخب الأرجنتين ومحاولة التقاط صور مع لاعبي "التانغو" إضافة إلى لمس الكأس في مخالفة لقوانين الـ"فيفا".

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه الشيف نصرت وهو في أرضية ملعب "لوسيل" مع لاعبي الأرجنتين أثناء احتفالهم بلقب كأس العالم، ومحاولته التقاط صور مع بعض اللاعبين.

وظهر قائد "راقصي التانغو"، ليونيل ميسي، وهو يتعرض لمضايقة من قبل نصرت لالتقاط صورة معه، والتي نشرها الشيف التركي عبر صفحته على موقع "إنستغرام".

Messi ignoring Salt Bae is golden 🤣🤣 pic.twitter.com/SfCiz1wzXA — Omar Al Raisi (@Dantani) December 19, 2022

instagram/nusr_et

كما التقط التركي صورة مع النجم أنخيل دي ماريا وآخرين، ليرصد بعض المغردين تغير ملامح وجه لاعبي منتخب الأرجنتين.

instagram/nusr_et

وتساءل البعض عن سبب سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للشيف التركي بالنزول إلى أرضية الملعب والتقاط صور مع اللاعبين، إضافة إلى رفع الكأس الذهبية.

instagram/nusr_et

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يذكر أن منتخب الأرجنتين توج بلقب بطل كأس العالم، على حساب نظيره الفرنسي إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (3-3) يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب "لوسيل"، في قطر.

ويعتبر هذا اللقب هو الثالث في تاريخ منتخب الأرجنتين، بعد فوز بلقب بطل مونديال الأرجنتين 1978، ومونديال المكسيك 1986.

المصدر: وكالات