مفاجأة قد تبعد زيدان عن مهمة الإشراف على "الديوك"

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، كواليس عقد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب "الديوك"، الذي سينتهي بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وذكرت الصحيفة أن ديشامب ربح 3 ملايين يورو هذا العام من راتبه الشهري والمكافآت وكذلك نسبته من حقوق الصورة.

وأوضحت أن الراتب الأساسي لديشامب في عقده الحالي، زاد إلى 2.5 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الاتحاد الفرنسي، نويل لو جريه وديشامب في يناير المقبل، للتفاوض حول توقيع عقد جديد، من المحتمل أن يستمر حتى كأس العالم المقبل 2026.

إقرأ المزيد

ولفتت إلى أن المدير الفني لمنتخب فرنسا يحصل على 22 ألف يورو عن كل مباراة، نسبته من حقوق الصورة، مثله مثل لاعبي الفريق، ما يعني أنه حصل على 220 ألف يورو، لأن منتخب فرنسا يلعب 10 مباريات كل عام.

ونوهت "ليكيب" أيضا إلى أن تأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم 2022، من شأنه أن ينعش مكاسب ديدييه ديشامب، حيث سيحصل على 290 ألف يورو، نسبته من مكافأة مالية قدرها 8.47 مليون يورو سيحصل عليها اللاعبون والجهاز الفني.

وتحدثت تقارير صحفية في وقت سابق عن اقتراب تولى زين الدين زيدان، المسؤولية الفنية لمنتخب فرنسا، بدلا من ديشامب، وجاء ذلك عقب خسارة "الديوك" لنهائي مونديال "قطر2022" أمام الأرجنتين، والاتهامام التي طالت المدرب ديشامب بإقصاء كريم بنزيما من المونديال، وأنه تسرع في قرار استبعاد اللاعب من معسكر فرنسا قبل البطولة.

المصدر: "وسائل إعلام"