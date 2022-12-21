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احتفاء بعيد ميلاده.. مبابي يطفئ الشموع وحكيمي يهنئه

الرياضة

احتفاء بعيد ميلاده.. مبابي يطفئ الشموع وحكيمي يهنئه
Legion-Media
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احتفل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان لكرة القدم، أمس الثلاثاء بعيد ميلاده الـ 24.

وشكر مبابي جمهوره على رسائلهم وأمنياتهم بمناسبة عيد ميلاده ونشر تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "شكرا لكم جميعا على رسائلكم"، مرفقا التغريدة بصورة ظهر فيها وهو يطفئ الشموع على كعكة عيد ميلاده.

وكان من أبرز مهنئي مبابي بعيد ميلاده نجم دفاع المنتخب المغربي وزميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي الذي شارك صورة برفقته على انستغرام معلقا بما معناه: "هو أكثر من صديق، بمثابة أخ..عيد ميلاد سعيد".

وشارك حساب فريق باريس سان جيرمان على "تويتر" صورة لـ مبابي وعايده فيها بعيد ميلاده الـ 24: "عيد ميلاد سعيد مبابي".

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وشارك مبابي مع منتخب فرنسا منذ عام 2017 في 66 مباراة، حيث نجح في تسجيل 36 هدفا، منها 12 في بطولة كأس العالم، وتوج مع الديوك بلقب مونديال "روسيا 2018".

ولعب كيليان مبابي بقميص باريس سان جيرمان في 237 مباراة بجميع المسابقات، حيث سجل 190 هدفا، وصنع 93 هدفا منهم 154 في الدوري الفرنسي، 34 في دوري أبطال أوروبا، وتوزعت البقية على البطولات المختلفة، من كأس فرنسا وكأس الرابطة والسوبر.

المصدر: RT

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