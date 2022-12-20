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شاهد.. ملك المغرب يكرم لاعبي "أسود الأطلس" ويستقبل عائلاتهم

الرياضة

شاهد.. ملك المغرب يكرم لاعبي
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قام الملك المغربي محمد السادس اليوم الثلاثاء، بتكريم أعضاء منتخب بلاده على إنجازه التاريخي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، باحتلاله المركز الرابع في مونديال قطر.

واستقبل الملك محمد السادس لاعبي "أسود الأطلس" وأسرهم، والتقط معهم صور تذكارية.

 

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بالفيديو.. استقبال جماهيري حاشد لمنتخب المغرب بعد إنجاز مونديال قطر 2022
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وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا على الصعيدين العربي والإفريقي، بحلوله في المركز الرابع، عقب الخسارة أمام كرواتيا (1-2) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جرت يوم السبت الماضي، على ملعب "خليفة الدولي" بالعاصمة القطرية الدوحة. 

المصدر: وكالات 

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