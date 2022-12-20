شاهد.. ملك المغرب يكرم لاعبي "أسود الأطلس" ويستقبل عائلاتهم
قام الملك المغربي محمد السادس اليوم الثلاثاء، بتكريم أعضاء منتخب بلاده على إنجازه التاريخي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، باحتلاله المركز الرابع في مونديال قطر.
واستقبل الملك محمد السادس لاعبي "أسود الأطلس" وأسرهم، والتقط معهم صور تذكارية.
وصول منتخب #المغرب بصحبة أسرهم إلى القصر الملكي للتكريم#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022pic.twitter.com/egdMGAEPds— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 20, 2022
تكريم الملك محمد السادس لمنتخب #المغرب بعد انجازه في مونديال قطر 2022 ومنحهم أوسمة العرش#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022pic.twitter.com/6VJgeISo7O— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 20, 2022
أعضاء منتخب المغرب وأسرهم يلتقطون صورة تذكارية مع الملك محمد السادس بعد منحهم أوسمة العرش#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022pic.twitter.com/n5qSXoLKHZ— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 20, 2022
وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا على الصعيدين العربي والإفريقي، بحلوله في المركز الرابع، عقب الخسارة أمام كرواتيا (1-2) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جرت يوم السبت الماضي، على ملعب "خليفة الدولي" بالعاصمة القطرية الدوحة.
المصدر: وكالات