شاهد.. ملك المغرب يكرم لاعبي "أسود الأطلس" ويستقبل عائلاتهم

قام الملك المغربي محمد السادس اليوم الثلاثاء، بتكريم أعضاء منتخب بلاده على إنجازه التاريخي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، باحتلاله المركز الرابع في مونديال قطر.

واستقبل الملك محمد السادس لاعبي "أسود الأطلس" وأسرهم، والتقط معهم صور تذكارية.

أعضاء منتخب المغرب وأسرهم يلتقطون صورة تذكارية مع الملك محمد السادس بعد منحهم أوسمة العرش#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022pic.twitter.com/n5qSXoLKHZ — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 20, 2022

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وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا على الصعيدين العربي والإفريقي، بحلوله في المركز الرابع، عقب الخسارة أمام كرواتيا (1-2) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جرت يوم السبت الماضي، على ملعب "خليفة الدولي" بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: وكالات