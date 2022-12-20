رونالدو يقود أسوأ تشكيلة في كأس العالم 2022

دخل قائد المنتخب البرتغالي، النجم كريستيانو رونالدو، تشكيلة أسوأ فريق في مونديال 2022، بعد المستويات السلبية التي قدمها خلال بطولة كأس العالم، التي استضافتها قطر.

ولم يسجل كريستيانو رونالدو إلا هدفا يتيما في كأس العالم 2022، من ركلة جزاء في مرمى غانا (3-2) ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وهو الهدف الذي جعله أول لاعب يسجل في 5 نسخ من بطولات كأس العالم.

غير أن مستويات رونالدو تراجعت في المباريات التالية، ليقرر فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال الذي أقيل لاحقا، الإبقاء عليه على دكة البدلاء في مباراتي سويسرا والمغرب، بالدورين ثمن وربع النهائي من المونديال.

وحصل كريستيانو رونالدو على تقييم 6.46 درجات من 10، من موقع "سوفا سكور" الذي اختار التشكيل الأسوأ، وشاركه في الهجوم في تلك التشكيلة بطل العالم الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، الذي حصل على 6.35 من 10 درجات.

ولم يسجل لاوتارو مارتينيز أي هدف مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم، رغم تسجيل "التانغو" الأهداف في جميع المباريات الـ7 التي خاضوها في البطولة، بإجمالي 15 هدفا، كثاني أفضل هجوم بعد فرنسا برصيد 16 هدفا.

وفي ما يلي التشكيلة الأسوأ لمونديال "قطر 2022" وفقا لموقع "سوفا سكور":

لحراسة المرمى: إدواردو ميندي (السنغال)

لخط الدفاع: سيرجينو ديست (أمريكا)، كاميل جليك (بولندا)، بارتوز بيريزينسكي (بولندا)، عبدو ديالو (السنغال)

لخط الوسط: ماثيو ليكي (أستراليا)، جاكسون إرفين (أستراليا)، بيوم هوانغ بتقييم (كورية الجنوبية)، روبين فارغاس (سويسر)

لخط الهجوم: كريستيانو رونالدو (البرتغال)، لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين).

Cristiano Ronaldo was named in @SofascoreINT World Cup worst XI 😳 pic.twitter.com/Cd1mDBSpqd — FootballJOE (@FootballJOE) December 20, 2022

المصدر: وسائل إعلام