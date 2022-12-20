"ماركا": النصر ينتظر وصول رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة النصر السعودي لكرة القدم، تنتظر وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة الرياض قبل نهاية الشهر الجاري، من أجل التوقيع على العقد.

وسبق أن، أكدت صحيفة "ماركا" في تقرير لها أن كريستيانو رونالدو اتفق على الانتقال إلى صفوف نادي النصر بعقد يمتد لموسمين ونصف، على أن يتقاضى راتبا سنويا قيمته 200 مليون يورو، شاملا بعض العقود الإعلانية.

ونفى رونالدو (37 عاما) تلك الأنباء في تصريحات خلال وجوده مع منتخب البرتغال في قطر للمشاركة في كأس العالم 2022، والتي ودعها من الدور ربع النهائي على يد منتخب المغرب، إثر خسارته أمام بهدف وحيد.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن رونالدو يتواجد حاليا في دبي لقضاء إجازة أعياد الميلاد، حيث تتبقى 10 أيام فقط على افتتاح باب سوق الانتقالات الشتوية.

وأشارت "ماركا" إلى أن المفاوضات مع النصر بدأت مباشرة عقب فسخ عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد، ويتوقع النادي السعودي وصول "صاروخ ماديرا" إلى الرياض وحسم الصفقة قبل نهاية عام 2022.

وذكرت أن ما يبدو واضحا أن الكرة الأوروبية أدارت ظهرها لرونالدو، أو على الأقل الأندية التي يرغب النجم البرتغالي في الانضمام لها.

ولفتت الصحيفة إلى أن آمال النجم البرتغالي في الالتحاق بناد أوروبي باتت ضعيفة للغاية بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغم تواجده في مقر تدريبات ريال مدريد لأيام، بعد خروج المنتخب البرتغالي من كأس العالم.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية تعتبر وصول كريستيانو رونالدو، صفقة من شأنها أن تضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية، على أمل تنظيم مونديال 2030.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن السعودية ستتقدم بعرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030، وهو الأمر الذي رحب به السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتصدر النصر قائمة الدوري السعودي برصيد 22 نقطة حصدها من 9 مباريات، متساويا مع الشباب الذي خاض مباراة أقل.

المصدر: وسائل إعلام