وزير الرياضة الجزائري يرد على منشور حفيظ دراجي بشأن ملف المغرب!

رد وزير الشباب والرياضة الجزائري، عبد الرزاق سبقاق، على منشور مواطنه المعلق الرياضي حفيظ دراجي بشأن ملف ترشح الجزائر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025.

وكان حفيظ دراجي، معلق قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، قد وضع مؤخرا منشورا على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، أكد فيه أن حظوظ الجزائر في الفوز بتنظيم المنافسة القارية بعد قرابة عامين من الآن منعدمة، وأن الجار المغربي حسم الأمور في الكواليس مبكرا.

وعقد عبد الرزاق سبقاق مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء، قال فيه: "السيد حفيظ دراجي نحترمه كإعلامي متمكن، ولديه أخبار من مصادر موثوقة، لكنه ليس عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ولا رئيسا له".

وأضاف: "أعتبر ما نشره دراجي بمثابة تحليل لا أكثر ولا أقل، ونحن نعلم أن القيام بعمل اللوبيات أمر ضروري في مثل هذه المنافسات، ونعمل من جهتنا على الدفاع عن ملفنا بكل ما أوتينا من قوة".

وواصل: "على كل حال نأخذ ما قاله دراجي بعين الاعتبار، لكي نكون أكثر حذرا في التعامل مع هذه القضية، لكني أؤكد أن الأمور لم تحسم بعد".

وأكمل الوزير الجزائري: "ملفنا قوي والأيام بيننا، وفي حالة ما تمكنت دولة أخرى من التغلب علينا بطريقة نظيفة فإننا سنتقبل ذلك بصدر رحب، لكن أن تحسم الأمور في الكواليس دون دراسة من هو صاحب الملف الأقوى، فإننا سنتصرف حيال ذلك".

كما تطرق الوزير الجزائري لزيارة باتريس موتسيبي رئيس الكاف للجزائر مؤخرا حيث وجه بشرى سارة للجزائريين، قائلا: "الدكتور موتسيبي خلال حديثه مع الرئيس تبون تطرق لمسألة الظلم الذي تعرضت له الجزائر في تصفيات كأس العالم 2022، ووعد بمعالجة الفساد داخل الكرة الإفريقية".

وأضاف أن موتسيبي وعد بأن: "التنافس على استقبال حدث قاري يجب أن تكون المنافسة فيه شريفة بين الجميع".

واختتم عبد الرزاق سبقاق، حديثه بالقول: "نحن متفائلون والأيام بيننا وهي كفيلة بمنحنا الجواب الشافي".

المصدر: وسائل إعلام