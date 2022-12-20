بعثة منتخب المغرب تغادر قطر (صور)

غادرت بعثة المنتخب المغربي، اليوم الثلاثاء، دولة قطر، التي استضافت نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 20 ديسمبر 2022.

وأصبح المغرب "أسود الأطلس"، أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

في المقابل تزينت شوارع العاصمة المغربية الرباط، بالأعلام الوطنية، اليوم الثلاثاء، في انتظار استقبال بعثة "أسود الأطلس"، بعد الإنجاز الذي حققه في مونديال قطر 2022.

وأغلقت السلطات الشوارع الرئيسية في الرباط مثل الحسن الثاني ومحمد الخامس أمام حركة المرور، وسيمر من خلالها موكب "أسود الأطلس"، الذين سيقومون بجولة في حافلة مكشوفة من مطار الرباط سلا إلى القصر الملكي، وسيحصلون على أوسمة من الملك محمد السادس.

واحتل منتخب "أسود الأطلس" المركز الرابع، بعد الخسارة (1-2) أمام كرواتيا صاحبة المركز الثالث.

المصدر: وكالات