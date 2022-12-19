كم بلغت ثروة ليونيل ميسي في 2022؟

تحقق حلم قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي بنيل لقب بطولة كأس العالم، بعد رحلة استمرت نحو 20 عاما في الملاعب حقق خلالها جميع الألقاب الممكن تحقيقها وحطم العديد من الأرقام القياسية.

ويحتل ليونيل ميسي المرتبة الأولى في قائمة الرياضيين الأعلى أجرا، وفقا لتصنيف "مجلة فوربس"، إذ يبلغ دخله السنوي 130 مليون دولار أمريكي.

وتم جني 75 مليون دولار من خلال لعب كرة القدم، و55 مليون دولار بعيدا عن الرياضة.

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ووفقا للتقارير، تبلغ ثروة ليونيل ميسي أكثر من 620 مليون دولار أمريكي، مما يجعله أغنى لاعب كرة قدم في العالم، وفقا لما ذكرته مؤسسة "sssamiti".

وعلى الرغم من تراجع أجر ميسي بعد مغادرة برشلونة عام 2021 بنحو 22 مليون دولار، فإن ما يجنيه زاد من خلال الإعلان والوسائل الأخرى. إذ يعلن ميسي للعديد من العلامات التجارية الكبرى بما في ذلك Adidas وPepsi وLay’s.

وبصرف النظر عن لعبة كرة القدم من حيث العائد، فإن ليونيل ميسي يتعادل مع كابتن منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، في الأرباح خارج البساط الأخضر بواقع 55 مليون دولار لكل منهما.

وقدمت فوربس قائمة أفضل 10 لاعبين، حيث أصبح ليونيل ميسي أغنى لاعب من حيث الأرباح هذا العام.

ويملك ليونيل ميسي الكثير من العقارات الموجودة في جميع أنحاء العالم وسميت بإسم إمبراطورية ميسي العقارية، حيث تبلغ نحو 23 مليون عقار.

ووقع ميسي عقدا مدته سنتان مع إمكانية التجديد باتفاق مع الأطراف المشتركة في العقد، حيث يستطيع ليونيل أن يربح خلال فترة لعبه مع سان جيرمان ما يقارب من 100 مليون دولار، عوضا عن المكافآت التي يحصل عليها.

المصدر: "وسائل إعلام"