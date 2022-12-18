المغربي حكيمي يعتذر لرئيس "الفيفا" (فيديو)

تقدم النجم المغربي أشرف حكيمي، باعتذار لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، عن الكلمات التي وجهها له عقب نهاية مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر.

وكانت صحيفة "لاغزيتا ديلا سبورت" الإيطالية، قالت في تقرير لها، إن حكيمي توجه أمس السبت عقب نهاية مواجهة المغرب أمام كرواتيا إلى إنفانتينو في النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس واحتج على تحكيم مباراتي "أسود الأطلس" أمام فرنسا وكرواتيا في الدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

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ولكن حكيمي ظهر بعدها في تصريحات لقناة الرياضية المغربية موجها اعتذاره لإنفانتينو.

وقال النجم المغربي: "لم يحدث أي شيء. كنت غاضبا بعض الشيء بعد المباراة. ذهبت للتحدث معه (إنفانتينو) وأقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له. هو صديقي وأحترمه كثيرا، إذن لم يحدث أي شيء".

واحتل المنتخب المغربي المركز الرابع في مونديال قطر عقب خسارته أمس السبت (1-2) أمام المنتخب الكرواتي، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحتل هذا المركز.

المصدر: قناة الرياضية المغربية