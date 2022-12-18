 
مباشر

قميص ميسي يشعل أزمة

الرياضة

قميص ميسي يشعل أزمة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ue6n

باتت قمصان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مطلوبة حتى من جانب منافسيه اللاعبين في منتخبات وفرق أخرى.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن اللاعبين يلاحقون ميسي بعد صافرة نهاية المباريات وأحيانا يتشاجرون فيما بينهم للحصول على قميص الأسطورة.

ووفقا للصحيفة، بخلاف ميدالية الفائزين بكأس العالم، لن تكون هناك جائزة أكثر طلبا عندما تلتقي فرنسا مع الأرجنتين بقيادة ميسي الأحد من قميص ميسي البالغ من العمر 35 عاما.

قميص ميسي يشعل أزمة
AFP
إقرأ المزيد
مشجع يتنبأ بتفاصيل دقيقة عن نهائي المونديال قبل 7 سنوات
مشجع يتنبأ بتفاصيل دقيقة عن نهائي المونديال قبل 7 سنوات

وتقول الصحيفة إن الطلب ارتفع على قمصان ميسي وبات من الصعب الحصول على واحد.

ونفذ مخزون شركة "أديداس" من قمصان النجم الأرجنتيني، بألوان المنتخب الأرجنتيني في ظل الأداء الذي يقدمه في كأس العالم بقطر.

وقالت الصحيفة إن قميص ميسي نفذ في جميع أنحاء العالم ولا يمكن العثور عليه لا في بوينس آيرس أو مدريد أو الدوحة أو طوكيو، وفقا لصحيفة "ماركا الإسبانية.

وتوضح أديداس أنه من المستحيل زيادة الإنتاج بين عشية وضحاها لتجديد منتج كانت تعرف أنه سيعمل بشكل جيد للغاية.

وبلغ سعر قميص لونيل ميسي، على موقع أمازون نحو 300 دولار.

وتعمل العلامة التجارية الألمانية ضد عقارب الساعة لتوفير نسخ من قمصان المنتخب الأرجنتيني ومجموعة قمصان ميسي على وجه الخصوص في معظم أنحاء العالم في أقرب وقت ممكن تحسبا لفوز الأرجنتين بكأس العالم اليوم الأحد أمام فرنسا.

المصدر: alhurra

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختر القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022!