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موقف رئيس الأرجنتين من حضور نهائي المونديال في قطر

الرياضة

موقف رئيس الأرجنتين من حضور نهائي المونديال في قطر
AFP
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أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز أنه سيشاهد نهائي مونديال "قطر 2022" اليوم الأحد بين منتخب بلاده وفرنسا في الوطن ولن يغادر إلى قطر لحضورها شخصيا.

وكتب فيرنانديز الأحد على "تويتر": "مثل الملايين من أبناء بلادي، سأستمتع بنهائي كأس العالم في الوطن".

وأضاف: "سأعيش هذه اللحظة الرائعة كما فعلت حتى الآن مع شعبي".

وتابع: "سنقدم أفضل ما لدينا في الملعب بين مشجعينا الرائعين على المدرجات".

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ويعرف عن فيرنانديز أنه من مشجعي فريق "أرجنتينوس جونيورز" الذي قدم أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا.

هذا وغادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر السبت إلى قطر ترافقه زوجته بريجيت لحضور المباراة النهائية، وفق ما أعلن الإليزيه.

وحضر ماكرون الأربعاء الماضي مباراة نصف النهائي التي تغلبت فيها فرنسا على المغرب 2-0.

المصدر: "وكالات"

مونديال قطر

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