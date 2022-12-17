معلمة ميسي توجه رسالة مؤثرة له قبل نهائي مونديال قطر 2022

وجهت الأرجنتينية مونيكا دومينا، معلمة النجم ليونيل ميسي في مدرسة "لاس هيراس" رسالة مؤثرة لقائد منتخب "التانغو" قبل مباراته أمام فرنسا غدا الأحد، في نهائي كأس العالم "قطر 2022".

وقالت مونيكا في رسالتها عبر إذاعة سوبر ديبورتيفو الأرجنتينية: "لا أصدق أنني من علمت هذا الفتى القراءة والكتابة، أردت حقا رؤيته وقلت سأكتب له خطابا صغيرا وآمل أن يصل إليه".

وأضافت: "أريد أن أراه لأنني وصلت إلى مرحلة سيئة، فهم يقومون بدراسات للقلب وقبل أن أموت أريد أن أعانقه".

وتابعت: "الحي بأكمله مغطى باللونين الأزرق الفاتح والأبيض، ونتمنى فوز المنتخب بلقب كأس العالم".

وكشفت: "ابن عمي ميسي يتصل بي دائما عندما يكون ليو في روزاريو ويسألني إذا كنت أريد أن أذهب إلى المنزل لألقي التحية، لكنني أشعر بالحرج، ولكن الآن إذا جاء، سأذهب لرؤيته على الفور وأتمنى أن يخرج الى الباب لاستقبالي".

وفي نهاية حديثها كشفت عن نص الرسالة التي كتبتها إلي قائد منتخب الأرجنتين والتي جاء فيها: "مرحبا يا ميسي، الحمد لله على كوني معلمتك، وشكرا لك لكونك تلميذي، شكرا لكونك على ما أنت عليه، لا تتغير أبدا، أنت شخص بسيط، متواضع".

وأضافت: شكرا لك على السماح لي بالشعور بالفخر لكوني جزءا من حياتك، شكرا لك على منحنا السعادة خلال تلك الأوقات الحزينة، ولأنك تأهلت بالفريق إلى النهائي، رؤيتك سعيدا هي سعادتي، نحن نحبك".

ويمني ميسي النفس بالتتويج للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم لكرة القدم، وقيادة منتخب بلاده للقب الثالث غدا الأحد، على ملعب "لوسيل"، أمام منتخب فرنسا، الذي يبحث بدوره عن اللقب العالمي الثالث في تاريخه.

المصدر: وكالات