مونديال قطر 2022.. بنزيما يحرج الرئيس الفرنسي

أحرج المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الرئيس إيمانويل ماكرون قبل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بين منتخبي "الديوك" والأرجنتين غدا الأحد، على ملعب "لوسيل" بقطر.

فقد ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم السبت، أن بنزيما رفض دعوة ماكرون للسفر برفقته إلى الدوحة، لحضور المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.

وأثارت إمكانية حضور بنزيما للنهائي جدلا كبيرا في اليومين الماضيين، بعدما امتعض ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، من أسئلة الصحفيين بشأن موقف مهاجم ريال مدريد.

ومن جانبه، أثار بنزيما المزيد من الجدل برسائل غامضة، نشرها عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، وقال في إحداها إنه: "غير مهتم".

كما نشر صورة له مع زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، أثناء استلام الكرة الذهبية، وكتب عليها: "ليلة سعيدة".

ويعد زيدان من أبرز المرشحين لخلافة ديشامب، إذا رحل الأخير عن منصبه بعد بطولة كأس العالم.

وحرمت الإصابة كريم بنزيما من المشاركة مع منتخب فرنسا، في المباريات الأولى بالبطولة، ليغادر قطر عائدا إلى فريقه ريال مدريد، لكنه استعاد جاهزيته مؤخرا وشارك في مباراة ودية، ما أثار التكهنات حول وجود خلاف بينه وبين ديشامب.

المصدر: وسائل إعلام