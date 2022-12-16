هل يسافر بنزيما "الغاضب" إلى قطر؟.. وما حقيقة استبعاده من قبل مدرب فرنسا؟

أكدت تقارير صحفية، الجمعة، أن المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، لاينوي حضور نهائي مونديال قطر 2022، بين منتخب بلاده والأرجنتين غدا الأحد، لغضبه من المدير الفني للمنتخب، ديديه ديشامب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن بنزيما غير راض عن معاملة ديشامب، الذي يزعم أنه استبعد المهاجم بعد إصابته، بينما أزعج أيضا اللاعب الفائز بالكرة الذهبية بتصريحات المدرب التي أدلى بها في مؤتمر صحفي.

وبحسب التقرير الطبي، احتاج بنزيما لـ3 أيام فقط من العلاج في منشأة تدريب ريال مدريد، قبل أن يذهب في إجازة بعدما تعافى بالفعل من الإصابة.

وأبدى ديشامب غضبه عندما سئل عما إذا كان بنزيما يمكن أن يشارك في النهائي يوم الأحد مع الأرجنتين، بقوله: "لا أريد حقا الإجابة على هذا السؤال".

وأكدت الصحيفة أن بنزيما لا ينوي الذهاب إلى النهائي في قطر، رغم حقيقة أنه ما يزال عضوا مسجلا في الفريق، وسيكون بطلا للعالم إذا احتفظت فرنسا باللقب.

وأوضحت الصحيفة أن جزءا من إحباطه نابع من أنه لم يغادر المعسكر بإرادته، وتم استبعاده من قبل المدرب.

وأكدت أن ديشامب، وبعد معرفة حاجة بنزيما للوقت للتعافي من آلامه العضلية، قال للمهاجم: "يا للأسف يا كريم عليك أن تغادر"، وشعر بنزيما أن المدرب لا يريده بعد أن وصلته الرسالة.

المصدر: وكالات