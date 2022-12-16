رئيس "الفيفا" يشيد بأداء المنتخب المغربي في مونديال قطر

أشاد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالمنتخب المغربي، بعد تألقه في بطولة كأس العالم في قطر، وبلوغه الدور نصف النهائي.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، في الدوحة، إن بلوغ المنتخب المغربي مرحلة نصف نهائي كأس العالم ومنافسته على المركز الثالث ليس صدفة، وإنما ثمرة عمل على المدى البعيد انخرط فيه الاتحاد المغربي لكرة القدم والمكونون واللاعبون والطاقم التقني بقيادة مدرب شاب، مثل وليد الركراكي.

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وتابع إنفانتينو قائلا: "الركراكي أبلى حسنا مع المنتخب المغربي، وأبان عن قدرته في لعب كرة قدم فعالة.. أرفع القبعة للأسود".

وكان المنتخب المغربي حقق تأهلا تاريخيا للدور نصف النهائي في مونديال "قطر 2022" بفوزه على البرتغال في ربع النهائي بهدف دون رد، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك الإنجاز في كأس العالم.

وتوقف مشوار "أسود الأطلس" عند نصف النهائي بخسارتهم أمام منتخب فرنسا، حامل اللقب، بهدفين دون رد.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي غدا السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث في المونديال القطري.

المصدر: وكالات