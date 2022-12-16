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رسميا.. الفيفا يمنح المغرب شرف استضافة مونديال الأندية

رسميا.. الفيفا يمنح المغرب شرف استضافة مونديال الأندية

الرياضة

رسميا.. الفيفا يمنح المغرب شرف استضافة مونديال الأندية
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سيستضيف المغرب مونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 فبراير 2023، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الجمعة في مؤتمر صحفي.

وقال إنفانتينو "سيستضيف المغرب مونديال الأندية بين 1 و11 فبراير 2023".

والأندية المتأهلة حتى الآن إلى البطولة هي فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي بطل إفريقيا، سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانيا.

يتبع..

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