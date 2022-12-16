مدرب السعودية: هذا اللاعب يستطيع الحد من خطورة ميسي

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي عن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بين المنتخبين والفرنسي، والأرجنتيني.

ويحتضن استاد "لوسيل"، مساء يوم الأحد المقبل، نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا.

وتحدث رينارد عن العديد من الجوانب أهمها خطورة ليونيل ميسي وطريقة إيقافه، وحلول منتخب "الديوك"، فضلا عن قوة فرنسا والأرجنتين.

وقال المدب الفرنسي في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "ليونيل ميسي يقدم مونديالا خياليا، فهو يلعب وكأن عمره 25 عاما".

وأضاف: "ميسي يمتلك جودة كبيرة رغم تقدمه في العمر، وأعتقد أن المنتخب الأرجنتيني يعتمد عليه كثيرا في العديد من الأمور".

وعن إمكانية إيقاف ميسي، قال مدرب السعودية: "أعتقد أن هذا الأمر يبدو صعبا، لأن النجم الأرجنتيني يمتلك إمكانيات قوية، ولكن أدريان رابيو يستطيع مراقبته في المباراة".

وأكد المدرب الفرنسي أن منتخب بلاده يمتلك العديد من الحلول القوية على عكس الأرجنتين، التي تعول على ميسي فقط.

واختتم بقوله: "منتخب فرنسا لديه كل من كيليان مبابي وأوليفييه جيرو وعثمان ديمبلي، بالإضافة إلى قوة رابيو في وسط الميدان، ولكن الأرجنتين لديها ميسي فقط".

يذكر أن هيرفي رينارد قاد المنتخب السعودي لإلحاق الهزيمة الأولى حتى الآن، بالمنتخب الأرجنتيني (2-1)، في المباراة الافتتاحية من مباريات المجموعة الثالثة، في واحدة من أكبر مفاجآت مونديال قطر 2022.

ورغم ذلك الفوز، إلا أن الأخضر السعودي فشل في التأهل إلى دور الـ16 للبطولة، إثر خسارته أمام كل من بولندا (0-2) والمكسيك (1-2) على الترتيب.

المصدر: وكالات