حشود في الأرجنتين.. احتفالات تغص الشوارع عقب التأهل لنهائي مونديال قطر (صور من الجو)

دفع فوز المنتخب الأرجنتيني الليلة الماضية آلاف المشجعين إلى النزول إلى الشوارع في الأرجنتين، للاحتفال بتأهل المنتخب الوطني لنهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

وتجمعت الجماهير حول قلب العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، حيث منح ميسي الفريق القادم من أميركا الجنوبية هدف التقدم من ركلة جزاء مبكرة قبل أن يسجل خوليان ألفاريز هدفين آخرين، وكان الأخير بعد أداء باهر آخر من ميسي.

ليضع فوز "راقصي التانغو" أمام كرواتيا 3-0، المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية، الأحد المقبل، ضد الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب.

لتقترب الأرجنتين من لقبها الأول لكأس العالم منذ قيادة الراحل، دييغو مارادونا، البلاد للبطولة في 1986.

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واعتلى المشجعون محطات الحافلات ومصابيح الشوارع والتماثيل للاحتفال بالفوز مع قرع الطبول ونفخ الأبواق.

ومن المرجح أن يكون نهائي الأحد المقبل آخر فرصة لميسي للفوز بكأس العالم. وحصل اللاعب البالغ 35 عاما على ألقاب وبطولات مع الأندية، لكن نجاحه مع المنتخب الوطني اقتصر على بطولة كأس كوبا أميركا 2021.

وكان ميسي قريبا من الفوز بكأس العالم 2014 لكن الأرجنتين خسرت أمام ألمانيا 1-0 في الوقت الإضافي.

المصدر: "وكالات"