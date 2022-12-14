ميسي يحسم أمر تعليق مشاركاته مع "راقصي التانغو" في نهائي قطر

أكد ليونيل ميسي، الثلاثاء، أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم لكرة القدم عندما تواجه الأرجنتين الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب، في النهائي يوم الأحد المقبل في قطر.

وقاد ميسي الأرجنتين للفوز 3-0 على كرواتيا في قبل النهائي الليلة الماضية، وسيخوض مباراته الدولية 172 عندما يحاول حصد أول لقب لكأس العالم لبلاده منذ 1986.

وقال قائد "راقصي التانغو" لصحيفة "دياريو ديبورتيفو أوليه" الأرجنتينية: "أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك، وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي بالنهائي".

Leo Messi: “It's my last World Cup. It's impressive to end up playing a final. There's a long way to go for the next one, there are many years and surely because of age I will not reach it. I’m going to play my second World Cup final. Hopefully this time it ends in another way.” pic.twitter.com/pYInbc6Uj8 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 13, 2022

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وأضاف ميسي:"لقد مرت سنوات عديدة، ولا أعتقد أنني سأكون قادرا على القيام بذلك. إنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو يعتبر الأفضل لي".

وتابع: "كل شيء جيد والأرقام القياسية جيدة، لكن الشيء المهم هو أن تكون قادرا على تحقيق هدف الفريق، وهو أجمل شيء على الإطلاق، نحن على بعد خطوة واحدة بعد القتال الجاد، وسنقدم كل شيء لمحاولة تحقيق اللقب هذه المرة".

ويشارك اللاعب البالغ 35 عاما في كأس العالم للمرة الخامسة، متجاوزا بذلك أربع مرات لكل من دييغو مارادونا وخافيير ماسكيرانو.

وبهدفه الخامس في قطر تفوق أيضا على غابرييل باتيستوتا كأفضل هداف للأرجنتين في نهائيات كأس العالم برصيد 11 هدفا.

وستلتقي فرنسا مع المغرب في مباراة قبل النهائي الثانية اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة\موسكو.

المصدر: "وكالات"