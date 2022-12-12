تطورات الحالة الصحية للأسطورة بيليه

أكد تقرير طبي صدر اليوم الاثنين، تحسن صحة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، لكن من دون توقع بتوقيت خروجه من المستشفى بعد دخوله نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وقال الطاقم الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو "تتواصل حالة المريض في التحسن وخاصة فيما يتعلق بالعدوى التنفسية. إنه يبقى مقيما في غرفة عادية وواعيا مع استقرار العلامات الحيوية".

وكان بيليه (82 عاما) أحد أعظم لاعبي كرة القدم، قد خضع لجراحة لإزالة ورم في القولون في سبتمبر أيلول من العام الماضي، ونقل إلى المستشفى في 29 نوفمبر الماضي لإعادة تقييم علاجه، وخضع للعلاج من عدوى تنفسية.

المصدر: وكالات