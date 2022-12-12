بعد انتقادات ميسي.. "عاد حكم كأس العالم إلى منزله"

كشفت مصادر إعلامية، الاثنين، عن عزم الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استبعاد الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز، من مباراتي نصف النهائي لكأس العالم "قطر 2022".

وعنونت صحيفة "ميرور" تقريرها عن الحكم لاهوز: "عاد حكم كأس العالم إلى منزله بعد أن انتقده ليونيل ميسي والأرجنتين".

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن الحكم الإسباني لاهوز، خارج المونديال رسميا، بعد الانتقادات التي تعرض لها من طرف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على إثر إدارته لقاء الأرجنتين ضد هولندا ضمن منافسات الدوري ربع النهائي.

1️⃣7️⃣ yellow cards later and he's finally been given his own marching orders https://t.co/SrAvs8u4V9 — Mirror Football (@MirrorFootball) December 12, 2022

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وهاجم ليونيل ميسي بشكل واضح لاهوز من خلال لغة حادة وعصبية معه، بالإضافة لتصريحاته عن الحكم بعد المباراة.

وقال ميسي عن لاهوز: "لا يمكن أن تضع حكما في مباراة بكأس العالم لا يرتقي لمستواها، نحن كنا مرعوبين قبل اللقاء لأننا نعرف هذا الحكم".

ويمتلك ميسي معرفة سابقة بالحكم لاهوز الذي أدار له عديد المباريات في إسبانيا خلال تمثيل البرغوث لبرشلونة في الفترة من 2004 إلى 2021.

وأورد ذات المصدر، أن الفيفا إستجابت لإنتقادات ميسي، وأزالت الحكم الإسباني من إدارة المباريات المتبقية من فعاليات كأس العالم قطر 2022.

وشهدت المباراة الماراثونية التي حقق فيها المنتخب الأرجنتيني فوزا مثيرا على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح (4-2) بعد تعادلهما (2-2) على استاد لوسيل، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، شهدت مناوشات ومشادات بين لاعبي المنتخبين.

وأشهر الحكم الإسباني 16 بطاقة صفراء إلى جانب بطاقة حمراء لدينزل دومفريس، لاعب المنتخب الهولندي.

المصدر: mirror.co.uk