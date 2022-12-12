مبابي تنبأ بالفائز في مباراة المغرب وفرنسا قبل حوالي عام.. فهل تصدق توقعاته؟

انتشر على مواقع التواصل فيديو قديم للنجمين المغربي أشرف حكيمي والفرنسي كيليان مبابي خلال زيارتهما لقطر في يناير الماضي، حيث توقع مبابي مواجهة بين فرنسا والمغرب في مونديال قطر.

وتم تصوير الفيديو خلال زيارة نادي باريس سان جيرمان، حيث يلعب حكيمي ومبابي، لقطر، في عطلة الشتاء للموسم الماضي.

وظهر في الفيديو مبابي وحكيمي وهما في ملعب "المدينة التعليمية" الذي احتضن مجموعة من المباريات في بطولة كأس العالم الحالية، حيث قال مبابي: "نحن هنا في ملعب المدينة التعليمية، 40 ألف متفرج سيتواجدون هنا، لمتابعة مباراة فرنسا ضد تونس (في دور المجموعات). أتمنى أن نفوز. وبعد ذلك سنلعب ضد المغرب".

Kylian Mbappé avait déjà anticipé le France-Maroc, en janvier dernier 😂



Mbappé : « Il faudra que je détruise mon ami... Ça me brisera un peu le cœur mais c'est le football »



Hakimi : « Je vais le fracasser »



🎥 @beinsports_FRpic.twitter.com/2KCQN8CzPI — Actu Foot (@ActuFoot_) December 11, 2022

وأضاف النجم الفرنسي: "سأضطر إلى تدمير صديقي"، في إشارة إلى المغربي حكيمي، ورد عليه الأخير: "سأحطمه".

وتابع مبابي: "سيكسر قلبي، ولكن هذه هي الكرة، يجب أن أدمره"، قبل أن ينفجر الصديقان في موجة من الضحك.

ومنذ انتقال حكيمي إلى باريس سان جيرمان قبل موسمين، توطدت علاقته بمبابي، ويظهر الثنائي معا كثيرا خارج الملعب، كما أنهما لا يفترقان في تدريبات الفريق الباريسي.

ولكنهما هذه المرة سيكونان متنافسين على أرض الملعب، عندما يلتقي المغرب مع فرنسا بعد غد الأربعاء في نصف نهائي مونديال قطر.

تجدر الإشارة إلى أن توقع مبابي بشأن مواجهة فرنسا وتونس في دور المجموعات لمونديال قطر لم يكن صائبا، حيث حقق "نسور قرطاج" المفاجأة وفازوا بهدف دون رد بالمباراة التي جمعتهم بمنتخب "الديوك" في 30 نوفمبر الماضي، علما بأن منتخب فرنسا خاض المباراة بتشكيلته الاحتياطية لضمانه التأهل لمرحلة خروج المغلوب قبل لقاء تونس.

المصدر: Actu Foot